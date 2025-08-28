Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Zeugen zur Klärung des Unfallhergangs gesucht

Geldern (ots)

Am Dienstag (26. August 2025) gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der Issumer Straße auf Höhe eines Frisörlokals ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. An dem Unfall beteiligt waren ein grauer Skoda Superb und ein schwarzer Audi A8, die beide beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die jeweiligen Fahrer der PKW machen allerdings stark abweichende Angaben zum Unfallhergang. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell