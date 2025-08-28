PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall mit Sachschaden
Zeugen zur Klärung des Unfallhergangs gesucht

Geldern (ots)

Am Dienstag (26. August 2025) gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der Issumer Straße auf Höhe eines Frisörlokals ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. An dem Unfall beteiligt waren ein grauer Skoda Superb und ein schwarzer Audi A8, die beide beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die jeweiligen Fahrer der PKW machen allerdings stark abweichende Angaben zum Unfallhergang. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren