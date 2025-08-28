Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruchsdiebstahl auf Baustelle: Kripo ermittelt und Zeugen gesucht

Rees (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (26. August 2025), 16:15 Uhr und Mittwoch (27. August 2025), 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Rohbau eines Einfamilienhauses am Groiner Kirchweg in Rees. Der oder die Täter entwendeten diverse Werkzeuge, u.a. eine Kettensäge (STIHL), Bohr- und Schleifwerkzeuge (Makita) sowie Akkus (Makita) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich ermittelt und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen.

