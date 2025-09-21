Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle (eine geklärte Unfallflucht

ein Verkehrsunfall mit verletzter Person)

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld

Am Samstag (20.09.), gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 89-jähriger PKW-Fahrer die Landesstraße 3172 aus Richtung Ransbach kommend in Fahrtrichtung Schenklengsfeld. An der Einmündung zur Kreisstraße 13 nach Oberlengsfeld verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Straßenschild auf einer Verkehrsinsel. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Unfall konnte durch andere Verkehrsteilnehmer beobachtet werden. Die Aussagen der Zeugen führten dazu, dass der Fahrer kurze Zeit später durch die Polizei ermittelt werden konnte. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eröffnet. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Heringen

Am Sonntag (21.09.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer die Landesstraße 3172 aus Richtung Heringen-Leimbach kommend in Fahrtrichtung Dippach. Kurz vor der Landesgrenze zu Thüringen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein hoch motorisiertes Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Heuballen und kam daraufhin in einem Feld zum Liegen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro.

Gefertigt: Phieler-Weishahn, POK´in (Polizeistation Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld)

