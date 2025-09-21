POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld
Fulda (ots)
Verkehrsunfall mit Personenschaden / Pkw gegen Leichtkraftrad
Am Freitag, den 19.09.2025 gg. 12:15 Uhr, befuhr der 50-jährige Leichtkraftfahrer aus einem Ortsteil von Hünfeld mit seinem Krad in Michelsrombach vorfahrtsberechtigt die Kreuzung Bussardstraße / Am Krummen Acker. Eine 31-jährige PKW-Fahrerin auch aus dem Bereich Hünfeld wollte ebenfalls die Kreuzung passieren und hat hierbei den Kradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, so dass der Kradfahrer zu Fall gekommen ist. Der Kradfahrer wurde verletzt ins Klinikum Fulda verbracht. Beide Fahrzegue waren nicht mehr fahrbereit.
Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8000,- Euro
Polizeistation Hünfeld,
i.A. PHK Helfrich
