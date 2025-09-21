PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden / Pkw gegen Leichtkraftrad

Am Freitag, den 19.09.2025 gg. 12:15 Uhr, befuhr der 50-jährige Leichtkraftfahrer aus einem Ortsteil von Hünfeld mit seinem Krad in Michelsrombach vorfahrtsberechtigt die Kreuzung Bussardstraße / Am Krummen Acker. Eine 31-jährige PKW-Fahrerin auch aus dem Bereich Hünfeld wollte ebenfalls die Kreuzung passieren und hat hierbei den Kradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, so dass der Kradfahrer zu Fall gekommen ist. Der Kradfahrer wurde verletzt ins Klinikum Fulda verbracht. Beide Fahrzegue waren nicht mehr fahrbereit.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 8000,- Euro

Polizeistation Hünfeld,

i.A. PHK Helfrich

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

