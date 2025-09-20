Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstag (18.09.2025), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 69-jähriger E-Bike Fahrer den Rad-/Fußweg in der Straße an der Blumenmauer in Fulda. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer fuhr aus einem Seitenweg auf den Rad-Fußweg ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Radfahrer. Der E-Bike Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Die Verletzungen mussten in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Am E-Bike entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag (19.09.), gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer die Mackenrodtstraße in Fulda in Fahrtrichtung Stadtmitte. Ein 24-jähriger E-Scooter Fahrer befuhr die Straße Gerloser Weg und beabsichtigte an der rot-zeigenden Ampel für Fußgänger die Mackenrodtstraße zu überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der E-Scooter Fahrer wurde leicht verletzt und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden / Zeugenaufruf

Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein BMW-Fahrer die Frankfurter Straße in Fulda stadtauswärts mit überhöhter Geschwindigkeit. Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr das Fahrzeug auf eine Mittelinsel auf, geriet ins Schleudern und prallte in Höhe der Weserstraße in dort am Seitenstreifen geparkte Fahrzeuge. Es wurden fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt, davon erlitten zwei einen Totalschaden. Nach den ersten Zeugenaussagen befanden sich zwei Personen in dem verunfallten Fahrzeug. Eine Person wurde aufgrund von Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die zweite Person entfernte sich trotz Schnittverletzungen im Gesicht von der Unfallstelle. Die Fahrereigenschaft in dem verunfallten Fahrzeug bedarf weiterer Ermittlungen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die einen Hinweis auf das Unfallgeschehen oder den Fahrzeuginsassen geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon: 0661-105-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell