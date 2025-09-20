PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Leicht verletzter Leichtkraftradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Heringen (Werra). Am Donnerstag (18.09.), gg. 11.20 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die Schulstraße, aus Richtung Friedhofstraße kommend in Richtung Rietzengarten. Eine 68-jährige Fahrerin eines PKW parkte aus einem gegenüber der Schule befindlichen Parkplatz rückwärts aus. Verkehrsbedingt stand sie bereits mehrere Sekunden auf der Straße, als der Fahrer des Leichtkraftrades mit seinem Fahrzeug gegen die hintere linke Seite des PKW stieß. Der 70-jährige zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Durch die hinzugezogene Besatzung eines Rettungswagens erfolgte die medizinische Versorgung. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4500,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

