Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Spiegel beschädigt - Auto zerkratzt

Vogelsbergkreis (ots)

Spiegel beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (16.09.), gegen 20.30 Uhr, beschädigten Unbekannte den rechten Außenspiegel eines auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Umgehungsstraße geparkten violetten Opel Adam. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Lauterbach. Unbekannte machten sich in der Zeit von Freitag (12.09.), gegen 18 Uhr, bis Samstag (13.09.), gegen 15 Uhr, an einem auf dem Parkplatz in der Hainigstraße geparkten silbernen 3er BMW zu schaffen, indem sie mittels nicht bekanntem Gegenstand die Fahrerseite zerkratzten. Es entstand ein Sachschaden von rund 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

