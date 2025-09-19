Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Fulda. In der Straße "Am Seeseberg" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (19.09.) einen Portemonnaie aus einem grauen VW Tiguan. Das Auto stand dort vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw liegen - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster, auch bei kurzer Abwesenheit

(PB)

