Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vorfahrtsverletzung führt zu Verkehrsunfall mit verletztem Mokick Fahrer

Fulda (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitagvormittag (19.09.), 11.40 Uhr in Fulda ereignete.

Eine 17-jähriger Mokick Fahrer aus Petersberg befuhr die Lindenstraße, aus Richtung Stadtschloss kommend und passierte gerade die Einmündung zur Sturmiusstraße, als der 26-jährige Fahrer eines Opel Meriva den Mokick Fahrer offenbar übersah und beim Einbiegen von der Sturmiusstraße in die Lindenstraße dessen Vorfahrt missachtete.

Es kam zum Zusammenstoß, der Mokick Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 2.100 Euro.

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell