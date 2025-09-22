Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kabel - Auto zerkratzt - Brand von Mülltonne - Körperverletzung

Diebstahl von Kabel

Alsfeld. Im Zeitraum von Sonntag (14.09.) bis Donnerstag (18.09.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer leerstehenden Lagerhalle in der Straße "Am Kreuzweg" in Alterburg. Dort rissen die Täter eine größere Menge Kupferkabel aus den Wänden der Räumlichkeiten und entwendeten diese. Der Wert des Diebesgutes liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Lauterbach. An einem in der Memelstraße geparkten grauen Suzuki Jimmy machten sich Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch (17.09.) bis Freitag (19.09.) zu schaffen. Dabei zerkratzten sie die Motorhaube und schlugen eine Delle in das Fahrzeugheck. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand von Mülltonne

Lauterbach. Am Samstag (20.09.), gegen 18.15 Uhr, kam es im Außenbereich einer Bildungseinrichtung in der Vogelsbergstraße zum Brand einer Papiermülltonne. Ein aufmerksamer Mitarbeiter stellte das Feuer fest und löschte dieses ab. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Körperverletzung

Freiensteinau. Am frühen Sonntagmorgen (21.09.), gegen 4.30 Uhr, war ein 47-jähriger Mann fußläufig auf der Ahlstraße unterwegs, als nach aktuellen Erkenntnissen eine ihm unbekannte männliche Person an ihn herantrat und ihn unvermittelt schlug und trat. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Er beschreibt den Täter wie folgt: männlich, circa 190 cm groß, circa 25-30 Jahre alt, blonde Haare, sportliche Statur. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

