POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 46-jähriger Piero L. vermisst

Petersberg. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Seit Samstagnachmittag (20.08.) wird der 46-jährige Piero L. vermisst. Er wurde zuletzt in der Straße "Am Roten Rain" in Petersberg gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Alle bisherigen Maßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden. Piero L. kann wie folgt beschrieben werden: 166 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er bekleidet mit einer blau/weißen Trainingsjacke, einer Jeans, Turnschuhen. Er führt vermutlich einen Rucksack der Marke Puma mit sich. Piero L. könnte sich nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und ist womöglich auf medizinische Hilfe angewiesen. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

