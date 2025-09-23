PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Amtliches Kennzeichen gestohlen - Einbruch in Pizzeria

Fulda (ots)

Amtliches Kennzeichen gestohlen

Großenlüder. Zwischen Samstagabend (20.09.) und Montagmorgen (22.09.) stahlen Unbekannte im Hölzerbacher Weg das vordere amtliche Kennzeichen FD-BT 50 eines Mercedes Vito, der auf einem Privatgrundstück abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Pizzeria

Neuhof. Am Dienstag (23.09.), zwischen 1 Uhr und 1.15 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Pizzeria in der Bahnhofstraße ein. Der Täter hebelte dazu eine Schiebetür auf und suchte im Anschluss im Innenraum nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch 300 Euro Sachschaden. Ersten Ermittlungen nach kann der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, helle Hautfarbe, schlanke und große Gestalt, dunkel bekleidet, helle Basecap. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

