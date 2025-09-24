Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand im Sicherungskasten - Brand im Sicherungskasten - Diebstahl von Leiter

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Brand im Sicherungskasten

Bad Hersfeld. Am Dienstagabend (06.09.), gegen 21.10 Uhr, kam es in im Steinweg nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem technischem Defekt eines Sicherungskasten in einem Einfamilienhaus. Der Brand wurde jedoch frühzeitig von den Hausbewohnern entdeckt und gelöscht. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Handtaschendiebstahl

Rotenburg. Am Dienstag (06.09), zwischen 14.40 Uhr und 14.50 Uhr, wurde der Kundin eines Kaufhauses im Waldweg während ihres Einkaufs ihre olivgrüne Handtasche aus dem Einkaufswagen geklaut. Neben dem Mobiltelefon wurde auch die Geldbörse entwendet.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Leiter

Ludwigsau. Im Zeitraum von Montag (22.09), 17 Uhr, und Dienstag (23.09), 6 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Gartengrundstück "Im Borngrund" im Ortsteil Biedebach und entwendeten dort eine Aluleiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

