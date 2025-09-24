PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand im Sicherungskasten - Brand im Sicherungskasten - Diebstahl von Leiter

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Brand im Sicherungskasten

Bad Hersfeld. Am Dienstagabend (06.09.), gegen 21.10 Uhr, kam es in im Steinweg nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem technischem Defekt eines Sicherungskasten in einem Einfamilienhaus. Der Brand wurde jedoch frühzeitig von den Hausbewohnern entdeckt und gelöscht. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Handtaschendiebstahl

Rotenburg. Am Dienstag (06.09), zwischen 14.40 Uhr und 14.50 Uhr, wurde der Kundin eines Kaufhauses im Waldweg während ihres Einkaufs ihre olivgrüne Handtasche aus dem Einkaufswagen geklaut. Neben dem Mobiltelefon wurde auch die Geldbörse entwendet.

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Leiter

Ludwigsau. Im Zeitraum von Montag (22.09), 17 Uhr, und Dienstag (23.09), 6 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Gartengrundstück "Im Borngrund" im Ortsteil Biedebach und entwendeten dort eine Aluleiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 10:47

    POL-OH: Aktuell: Zusammenstoß zwischen Auto und Krad

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Bebra. Am Mittwoch (24.09.), gegen 7.20 Uhr, kam es in Bebra zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 15-jähriger Kradfahrer aus Alheim die Kasseler Straße von Lispenhausen kommend in Richtung Bebra Innenstadt. Eine 21-jährige Seat-Fahrerin befuhr die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend, um diese an der Abfahrt Bebra ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:06

    POL-OH: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Piero L.

    Petersberg (ots) - Petersberg. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Piero L. aus Petersberg kann zurückgenommen werden. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich für die Mithilfe durch die Bevölkerung. (Marc Leipold) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 03:12

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - PKW geht auf der A4 in Flammen auf Am Dienstag, den 23.09.25, gegen 20:30 Uhr kam es auf der A4, Gemarkung Wildeck, in Fahrtrichtung Erfurt, kurz vor der Anschlussstelle Wildeck-Obersuhl, vermutlich wegen eines technischen Defekts zu einem Fahrzeugbrand. Der 45-jähriger PKW-Fahrer und dessen 46-jähriger Beifahrer befuhren mit ihrem Ford S Max, polnische Zulassung, die A4 als sie aus dem Motorraum eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren