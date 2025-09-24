Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuell: Zusammenstoß zwischen Auto und Krad

Hersfeld Rotenburg (ots)

Bebra. Am Mittwoch (24.09.), gegen 7.20 Uhr, kam es in Bebra zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 15-jähriger Kradfahrer aus Alheim die Kasseler Straße von Lispenhausen kommend in Richtung Bebra Innenstadt. Eine 21-jährige Seat-Fahrerin befuhr die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend, um diese an der Abfahrt Bebra Nord zu verlassen. An der Kreuzung zur B 83 (Kasseler Straße) bog die 21-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in Richtung Lispenhausen ab. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Kradfahrer, der daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Der 15-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter hinzugezogen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen ist die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle vollgesperrt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro.

(Marc Leipold)

