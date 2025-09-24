Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfälle für die Landkreise Fulda und Vogelsberg

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß zwischen Krad und Auto

Fulda. Am Dienstag (23.09.), gegen 7.40 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer aus Fulda die Prof.-Siegmund-Straße in Bernhards von der Bernhardser Straße kommend in Richtung Hessenstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei im Kreuzungsbereich zur Hessenstraße zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 44-Jährigen, welche die Hessenstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Der 17-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Künzell. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Iveco Daily (Transporter) am Samstag (20.09.), gegen 23.50 Uhr, die Turmstraße von Dirlos kommend in Richtung Fulda. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum seitlichen Zusammenstoß mit einem auf Höhe der Hausnummer 145 am Fahrbahnrand parkenden weißen VW-Transporter, wobei der Außenspiegel des vorbeifahrenden Ivecos abgerissen wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Fulda)

VB

Motorradfahrer gestürzt

Rudingshain. Am Montag (22.09.), gegen 10.30 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die Landesstraße von Rudingshain kommend in Richtung Rebgeshain. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er dabei auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der 70-Jährige leicht und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. (Polizeistation Lauterbach)

