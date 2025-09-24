Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrskontrolle führt zu Sicherstellung von Betäubungsmitteln - 25-Jähriger festgenommen

Schotten (ots)

Eine Streife der Polizeistation Lauterbach wurde am Dienstagabend (12.08.), gegen 21.40 Uhr, in der Vogelsbergstraße auf einen blauen VW Fox aufmerksam und beabsichtigte diesen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als die Beamten dem Fahrer entsprechende Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser unvermittelt sein Fahrzeug und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Das Fahrzeug bog im weiteren Verlauf der Flucht auf einen nahegelegenen Parkplatz ab, wo zwei Personen umgehend ausstiegen, den VW zurückließen und versuchten sich zu Fuß der Kontrolle zu entziehen.

Der Beifahrer, ein 49-jähriger Mann aus dem Vogelsbergkreis, konnte kurze Zeit später durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Im Fahrzeug selbst fanden die Beamten rund 900 Gramm Amphetamin, mehrere Dutzend synthetische Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel, eine Feinwaage sowie Bargeld auf und stellten diese sicher. In den weiterführenden Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 25-jährigen Mann aus Schotten, bei dem es sich nach aktuellem Ermittlungsstand auch um den damaligen Fahrzeugführer gehandelt hat.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen erließ das Amtsgericht Büdingen einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der 25-Jährige konnte am Dienstag (23.09.) durch Beamte des Polizeipräsidiums Osthessen in Schotten festgenommen werden. Er wurde noch am selben Tag einer Haftrichterin am Amtsgericht Büdingen vorgeführt und anschließend in die JVA Butzbach überführt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels und Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetztes dauern an.

Julissa Sauermann

