Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende verursachte eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer einen Unfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr und Sonntagnachmittag gegen 17:50 Uhr zwei Autos der Marken Audi und Mazda beschädigt, die zuvor in der Mannheimer Innenstadt, im Quadrat E 6/E 7, abgestellt worden waren.

Durch die Kollisionen mit den zwei geparkten Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

