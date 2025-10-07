Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Tasche aus Fahrradkorb gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 18:20 Uhr entwendete ein noch unbekannter Täter im Quadrat G1 einen Rucksack aus einem Fahrradkorb und flüchtete. Der 37-jährige Eigentümer war mit seinem Rad auf der Marktstraße vom Luisenring kommend unterwegs, als der Unbekannte plötzlich nach dem Rucksack griff, welchen der Radfahrer im vorderen Fahrradkorb mit sich führte. Im Rucksack befanden sich neben persönlichen Gegenständen ein McBook sowie ein IPhone. Der Schaden wird auch etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Täter konnte daraufhin unerkannt in Richtung des Quadrats H4 flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: 190 cm groß, war dunkel gekleidet, hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Täters geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell