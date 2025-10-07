Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung am Bahnsteig - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend, 02.10.2025, gegen 19:50 Uhr, gerieten ein 50-jähriger Mann mit einer bislang unbekannten Frau und einem unbekannten Mann am Bahnsteig der S-Bahnhaltestelle Stadtwerke in Fahrtrichtung Hauptbahnhof aus bislang unklarer Ursache in einen Streit.

Im Zuge einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen der bislang unbekannten Frau und dem 50-Jährigen soll ein unbekannter Mann hinzugekommen und gewalttätig geworden sein. Ersten Ermittlungen zufolge habe dieser dem 50-Jährigen gegen die Beine getreten, sodass er in das Gleisbett stürzte und dabei schwer verletzt wurde. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit seiner Begleiterin in Richtung des Römerkreises.

Der 50-Jährige wurde von eingesetzten Rettungskräften medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die unbekannte Person konnte von einer Zeugin wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 180 cm bis 185 cm groß, - dunkle, kurze Haare, - leichter Bartansatz.

Er soll zum Tatzeitpunkt eine rote Windjacke mit Kapuze und eine dunkle Hose getragen haben. Außerdem soll er ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Begleitung des Täters wurde von einer Zeugin wie folgt beschrieben:

- weiblich, - circa 160 cm bis 165 cm groß, - dunkle Haare, - leicht untersetzte Statur.

Sie soll dunkle Kleidung getragen haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zu dem Körperverletzungsdelikt aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell