PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung am Bahnsteig - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend, 02.10.2025, gegen 19:50 Uhr, gerieten ein 50-jähriger Mann mit einer bislang unbekannten Frau und einem unbekannten Mann am Bahnsteig der S-Bahnhaltestelle Stadtwerke in Fahrtrichtung Hauptbahnhof aus bislang unklarer Ursache in einen Streit.

Im Zuge einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen der bislang unbekannten Frau und dem 50-Jährigen soll ein unbekannter Mann hinzugekommen und gewalttätig geworden sein. Ersten Ermittlungen zufolge habe dieser dem 50-Jährigen gegen die Beine getreten, sodass er in das Gleisbett stürzte und dabei schwer verletzt wurde. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit seiner Begleiterin in Richtung des Römerkreises.

Der 50-Jährige wurde von eingesetzten Rettungskräften medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die unbekannte Person konnte von einer Zeugin wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - circa 180 cm bis 185 cm groß,
   - dunkle, kurze Haare,
   - leichter Bartansatz.

Er soll zum Tatzeitpunkt eine rote Windjacke mit Kapuze und eine dunkle Hose getragen haben. Außerdem soll er ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Begleitung des Täters wurde von einer Zeugin wie folgt beschrieben:

   - weiblich,
   - circa 160 cm bis 165 cm groß,
   - dunkle Haare,
   - leicht untersetzte Statur.

Sie soll dunkle Kleidung getragen haben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zu dem Körperverletzungsdelikt aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 12:07

    POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit hohem Sachschaden

    Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots) - Am Montagabend ereignete sich auf der A 5 nahe der Anschlussstelle Hemsbach ein Unfall, der von einem 31-Jährigen verursacht wurde. Der 31-jährige BMW-Fahrer war gegen 18:00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn aus Richtung Heidelberg in Richtung Darmstadt unterwegs, als er kurz vor einem Parkplatz aus bislang unklarer Ursache von ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:53

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision zwischen Auto und Straßenbahn

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend war es im Kreuzungsbereich der Mannheimer Straße/Weststraße nach einem verbotswidrigen Wendemanöver einer Audi-Fahrerin zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 20:20 Uhr in der Mannheimer Straße von Weinheim in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren