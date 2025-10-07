Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision zwischen Auto und Straßenbahn

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend war es im Kreuzungsbereich der Mannheimer Straße/Weststraße nach einem verbotswidrigen Wendemanöver einer Audi-Fahrerin zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen.

Eine 25-jährige Autofahrerin war gegen 20:20 Uhr in der Mannheimer Straße von Weinheim in Richtung Autobahn unterwegs, als sie unerlaubterweise mit ihrem Audi an der Kreuzung zum Wenden ansetzte. Hierbei überquerte sie die in der Mitte verlaufenden Straßenbahnschienen und übersah eine ebenfalls aus Richtung Weinheim kommende Straßenbahn.

Der 56-jährige Straßenbahnfahrer konnte trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde lediglich die Autofahrerin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell