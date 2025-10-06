PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schweren Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr verursachte ein noch unbekannter VW-Fahrer in der Industriestraße einen schweren Unfall und flüchtete anschließend. Der Fahrer des VW Golfs war auf der Industriestraße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Diffenébrücke unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit mehreren am Straßenrand geparkten Autos kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW mehr als 30 Meter weiter gegen einen Sattelauflieger geschleudert und beschädigte auch diesen. Nach dem Unfall soll dem Unbekannten eine weitere Person mit einem Transporter zu Hilfe gekommen sein. Sie sollen versucht haben, den massiv beschädigten VW des Unfallverursachers mittels eines Abschleppseils abzuschleppen, was jedoch nicht gelang. Hierauf seien die Unbekannten in den Transporter gestiegen und davongefahren. Den VW ließen sie an der Unfallstelle zurück. Er wurde beschlagnahmt.

Ob sich der Unfallverursacher verletzte und ob weitere Insassen während des Unfalls im Fahrzeug waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ersten Schätzungen zufolge entstand an dem VW sowie den vier weiteren Fahrzeugen ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro. Auch eine Hauswand sowie ein Blumenkübel aus Beton wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:26

    POL-MA: Mannheim: Hochwertiges Pedelec aus Keller entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr entwendete eine noch unbekannte Täterschaft ein Pedelec, welches an einem Zaun in der Mannheimer Straße angeschlossen war. Das Zweirad hatte einen Wert von etwa 5.500 Euro. Wie die Täterschaft das Schloss "knackte" ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen har die weiteren Ermittlungen aufgenommen ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:59

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Die Heimfahrt eines 43-jährigen Mannes nach einem Kneipenbesuch endete am frühen Samstagmorgen mit einem Verkehrsunfall. Der 43-Jährige fiel einer Polizeistreife kurz vor fünf Uhr auf, als er eine Gaststätte in der Alten Bahnhofstraße verlassen hatte und einen deutlich schwankenden Gang zeigte. Die Beamten wiesen ihn darauf hin, dass er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren