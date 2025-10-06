Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schweren Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr verursachte ein noch unbekannter VW-Fahrer in der Industriestraße einen schweren Unfall und flüchtete anschließend. Der Fahrer des VW Golfs war auf der Industriestraße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Diffenébrücke unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit mehreren am Straßenrand geparkten Autos kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW mehr als 30 Meter weiter gegen einen Sattelauflieger geschleudert und beschädigte auch diesen. Nach dem Unfall soll dem Unbekannten eine weitere Person mit einem Transporter zu Hilfe gekommen sein. Sie sollen versucht haben, den massiv beschädigten VW des Unfallverursachers mittels eines Abschleppseils abzuschleppen, was jedoch nicht gelang. Hierauf seien die Unbekannten in den Transporter gestiegen und davongefahren. Den VW ließen sie an der Unfallstelle zurück. Er wurde beschlagnahmt.

Ob sich der Unfallverursacher verletzte und ob weitere Insassen während des Unfalls im Fahrzeug waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ersten Schätzungen zufolge entstand an dem VW sowie den vier weiteren Fahrzeugen ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro. Auch eine Hauswand sowie ein Blumenkübel aus Beton wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

