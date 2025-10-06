Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Heimfahrt eines 43-jährigen Mannes nach einem Kneipenbesuch endete am frühen Samstagmorgen mit einem Verkehrsunfall.

Der 43-Jährige fiel einer Polizeistreife kurz vor fünf Uhr auf, als er eine Gaststätte in der Alten Bahnhofstraße verlassen hatte und einen deutlich schwankenden Gang zeigte. Die Beamten wiesen ihn darauf hin, dass er augenscheinlich nicht mehr in der Lage sei, Auto zu fahren. Da die Beamten ein ungutes Gefühl hatten, bestreiften sie kurz darauf erneut die nähere Umgebung. Tatsächlich ignorierte der Mann den Hinweis der Beamten, war in sein Fahrzeug gestiegen und fuhr der Polizeistreife entgegen. Daraufhin wendeten sie und folgten dem BMW des 43-Jährigen. Dieser gab jedoch Gas und wollte sich einer Kontrolle entziehen. Er brauste in Richtung Dielheim davon. Beim Versuch, in die Straße Wingertsbuckel einzubiegen, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Litfaßsäule, wodurch im BMW die Airbags auslösten.

Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Bei der Unfallaufnahme bestätigte sich der Verdacht, dass der BMW-Fahrer zuvor Alkohol konsumiert hatte, es war deutlicher Alkoholgeruch in seinem Atem bemerkbar.

Bei den Maßnahmen zeigte sich der Mann vollkommen uneinsichtig und unkooperativ. Einen Alkoholtest wollte er nicht durchführen. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 43-jährigen BMW-Fahrer. Sein Führerschein wurde einbehalten.

