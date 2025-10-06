Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täterschaft zerstört Rollladen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft den Rollladen eines Hauses in der Hauptstraße.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Rollladen im Zeitraum zwischen Freitag gegen 18:00 Uhr und Sonntag gegen 14:30 Uhr vollständig zerstört. Das dahinter befindliche Fenster blieb unbeschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 50 Euro.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat liefern können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell