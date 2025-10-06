Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Grundschule - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der vergangenen Woche verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude im Wieblinger Weg.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Donnerstag gegen 18:00 Uhr und Sonntag gegen 10:00 Uhr gelangten Unbekannte durch ein Fenster in das Erdgeschoss einer Schule. Im Inneren wurden mehrere Türen beschädigt und nach Wertgegenständen gesucht. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell