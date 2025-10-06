PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Grundschule - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der vergangenen Woche verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude im Wieblinger Weg.

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Donnerstag gegen 18:00 Uhr und Sonntag gegen 10:00 Uhr gelangten Unbekannte durch ein Fenster in das Erdgeschoss einer Schule. Im Inneren wurden mehrere Türen beschädigt und nach Wertgegenständen gesucht. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:22

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug aus Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen Freitag gegen 20:10 Uhr und Samstag gegen 08:00 Uhr wurde aus einem geparkten Fahrzeug Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte zunächst in den Innenraum des geparkten Fahrzeugs, ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:21

    POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagabend besprühte ein bislang unbekannter Täter eine frisch gestrichene Wand in der Friedrich-Ebert-Anlage mit einem 2 x 4 Meter großen Graffiti. Durch die Schmierereien mit pinker Farbe entstand ein Sachschaden von bislang noch unbekannter Höhe. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat, konnte den in Richtung Märzgasse flüchtenden ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-MA: Hockenheim/BAB6: Schwan auf Abwegen

    Hockenheim/BAB6 (ots) - Am Samstag wurde dem Polizeirevier Hockenheim gegen 15:52 Uhr ein Schwan auf der BAB 6 bei Hockenheim zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim gemeldet. Eine Streife begab sich umgehend zum Einsatzort und konnte den Schwan unverletzt in Obhut nehmen. Anschließend wurde das Tier am Baggersee Hockenheim wohlbehalten wieder in die Freiheit entlassen. Nach bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren