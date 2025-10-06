Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/BAB6: Schwan auf Abwegen

Hockenheim/BAB6 (ots)

Am Samstag wurde dem Polizeirevier Hockenheim gegen 15:52 Uhr ein Schwan auf der BAB 6 bei Hockenheim zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim gemeldet. Eine Streife begab sich umgehend zum Einsatzort und konnte den Schwan unverletzt in Obhut nehmen.

Anschließend wurde das Tier am Baggersee Hockenheim wohlbehalten wieder in die Freiheit entlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinem Verkehrsunfall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell