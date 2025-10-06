Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Handtasche aus Rollator gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einer 84-jährigen Dame die Handtasche aus ihrem Rollator und flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt.

Die Seniorin war gegen 16:10 Uhr in der Straße Neues Sträßel auf dem Fußgängerweg unterwegs, als ihr plötzlich eine unbekannte Person beim Vorbeifahren auf einem Fahrrad die Handtasche entwendete. In der weiteren Folge kippte der Rollator zur Seite. Die Dame wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ein aufmerksamer Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, nahm die Verfolgung des flüchtenden Täters auf, verlor diesen jedoch auf Höhe der Straße Zwischen den Wegen aus den Augen.

In der mittelgroßen beigefarbigen Handtasche befanden sich neben Bargeld in Höhe von etwa 250 Euro auch ein Mobiltelefon sowie unterschiedliche persönliche Dokumente.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell