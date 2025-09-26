Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit Lieferdienst - Junge Frau verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (25.09.2025, 17:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Unfall, bei dem die Fahrerin eines Lieferdienstes Verletzungen erlitt. Eine 59-Jährige war mit ihrem VW Up auf der Kruppstraße bergauf unterwegs. An der Einmündung zum Katernberger Schulweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Lieferwagen (Goupil) einer 30-Jährigen, die in Richtung Nevigeser Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß kippte der Lieferwagen auf die linke Seite und stieß mit einem geparkten Mercedes Benz zusammen. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin dies Lieferwagens leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro.

