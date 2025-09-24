PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Passantin bei Straßenüberquerung verletzt

Wuppertal (ots)

Am 24.09.2025, gegen 04:10 Uhr, kam es auf der Siegfriedstraße zu 
einem Unfall im Straßenverkehr. 

Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad auf der Siegfriedstraße 
in Richtung Sonnborner Straße unterwegs, als unvermittelt eine 
62-Jährige zwischen zwei geparkten Pkw hindurch auf die Fahrbahn 
trat. 

Bei der folgenden Karambolage wurde die 62-jährige Frau schwer 
verletzt. 

Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

