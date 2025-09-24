Polizei Wuppertal

POL-W: W Passantin bei Straßenüberquerung verletzt

Wuppertal (ots)

Am 24.09.2025, gegen 04:10 Uhr, kam es auf der Siegfriedstraße zu einem Unfall im Straßenverkehr. Ein 50-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad auf der Siegfriedstraße in Richtung Sonnborner Straße unterwegs, als unvermittelt eine 62-Jährige zwischen zwei geparkten Pkw hindurch auf die Fahrbahn trat. Bei der folgenden Karambolage wurde die 62-jährige Frau schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

