Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit mehreren Verletzten und erheblichem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Gestern am späten Abend (23.09.2025, 22:20 Uhr) kollidierten zwei Fahrzeuge in Solingen miteinander. Es wurden mehrere Personen verletzt. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Skoda auf der Blücherstraße. An der Einmündung zur Bebelallee, beabsichtigte er in diese einzufahren. Zeitgleich fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Bebelallee in entgegenkommender Richtung. Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zuvor überholte der 20-Jährige ein vor ihm fahrendes Auto. Dieses Fahrzeug befand sich nicht mehr vor Ort. Der Skoda-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Golf-Fahrer und seine Beifahrer (w 18, m 23) erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 72.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen - insbesondere zu dem überholten Fahrzeug - geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0202 284 0 in Verbindung zu setzen.

