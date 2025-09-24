PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit mehreren Verletzten und erheblichem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Gestern am späten Abend (23.09.2025, 22:20 Uhr) kollidierten zwei 
Fahrzeuge in Solingen miteinander. Es wurden mehrere Personen 
verletzt.

Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Skoda auf der Blücherstraße. An der 
Einmündung zur Bebelallee, beabsichtigte er in diese einzufahren. 
Zeitgleich fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Bebelallee
in entgegenkommender Richtung. 
Bei dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. 

Zuvor überholte der 20-Jährige ein vor ihm fahrendes Auto. Dieses 
Fahrzeug befand sich nicht mehr vor Ort. 

Der Skoda-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur 
stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. 

Der Golf-Fahrer und seine Beifahrer (w 18, m 23) erlitten leichte 
Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten 
Behandlung in ein Krankenhaus. 

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort 
abgeschleppt. 

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 72.000 Euro. 

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise komplett 
gesperrt werden. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang 
aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen - 
insbesondere zu dem überholten Fahrzeug - geben können, werden 
gebeten, sich mit der Polizei unter 0202 284 0 in Verbindung zu 
setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

