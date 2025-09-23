Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub am Hauptbahnhof

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (22.09.2025, 10:00 Uhr) raubten zwei unbekannte Jugendliche einen 15-Jährigen am Döppersberg aus. Der 15-Jährige wurde im Bereich des Hauptbahnhofs von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen. Unter einem Vorwand lockten sie den 15-Jährigen in eine Seitenstraße und forderten die Herausgabe seiner Jacke. Der Geschädigte gab ihnen seine Jacke. Die Tatverdächtigen durchsuchten die Jacke und entnahmen das Ticket und ein Armband. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Räuber sind circa 14 bis 16 Jahre alt. Einer trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke der Marke Nike und eine schwarze Jogginghose. Der andere Täter hat dunkle Haare und war mit einer blauen Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zur Tat oder den Räubern machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

