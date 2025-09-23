PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Raub am Hauptbahnhof

Wuppertal (ots)

Gestern Vormittag (22.09.2025, 10:00 Uhr) raubten zwei unbekannte 
Jugendliche einen 15-Jährigen am Döppersberg aus. 

Der 15-Jährige wurde im Bereich des Hauptbahnhofs von zwei 
unbekannten Jugendlichen angesprochen. Unter einem Vorwand lockten 
sie den 15-Jährigen in eine Seitenstraße und forderten die Herausgabe
seiner Jacke. Der Geschädigte gab ihnen seine Jacke. Die 
Tatverdächtigen durchsuchten die Jacke und entnahmen das Ticket und 
ein Armband. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die Räuber sind circa 14 bis 16 Jahre alt. Einer trug zur Tatzeit 
eine schwarze Jacke der Marke Nike und eine schwarze Jogginghose. Der
andere Täter hat dunkle Haare und war mit einer blauen Jacke und 
einer grauen Jogginghose bekleidet. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zur Tat oder 
den Räubern machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

