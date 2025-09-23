PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall mit hohem Sachschaden - Fahrer läuft davon - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (22.09.2025, 11:15 Uhr) kam es in Solingen zu einer 
Unfallflucht, bei der ein hoher Sachschaden entstand.

Ein bislang Unbekannter war mit einem VW-Bus auf der Alleestraße 
unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über 
sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen 
Baum. In der Folge setzte er zurück und stieß gegen einen Zaun. Als 
es ihm misslang, das Fahrzeug erneut in Gang zu setzen, stieg er aus 
und lief zu Fuß über die Nibelungenstraße weg.

Der Flüchtige hat eine kräftige Statur und ist circa 180 cm bis 190 
cm groß. Er hat lange dunkle Haare, die zu einem markanten Zopf 
gebunden waren. Bei der Flucht trug er eine weiße Arbeitshose, ein 
grau-kariertes Oberteil und eine Bauchtasche. 

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro.

Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal

