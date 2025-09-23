Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall mit hohem Sachschaden - Fahrer läuft davon - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (22.09.2025, 11:15 Uhr) kam es in Solingen zu einer Unfallflucht, bei der ein hoher Sachschaden entstand. Ein bislang Unbekannter war mit einem VW-Bus auf der Alleestraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen Baum. In der Folge setzte er zurück und stieß gegen einen Zaun. Als es ihm misslang, das Fahrzeug erneut in Gang zu setzen, stieg er aus und lief zu Fuß über die Nibelungenstraße weg. Der Flüchtige hat eine kräftige Statur und ist circa 180 cm bis 190 cm groß. Er hat lange dunkle Haare, die zu einem markanten Zopf gebunden waren. Bei der Flucht trug er eine weiße Arbeitshose, ein grau-kariertes Oberteil und eine Bauchtasche. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 19.000 Euro. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

