Polizei Wuppertal

POL-W: W Vermisstensuche nach der 86-jährigen Käthe Marie W. - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Seit gestern Nachmittag (Sonntag, 21.09.2025, 17:30 Uhr) wird die 
86-jährige Käthe Marie W. vermisst. Zuletzt wurde sie in einer 
Senioreneinrichtung im Willibrord-Lauer-Weg gesehen.  

Die Seniorin ist circa 1,60 m groß und hat helle, kurze Haare. Sie 
ist von schlanker Statur und hat eine gebückte Körperhaltung.
Zuletzt war sie mit einem gestreiften Oberteil, einer rosafarbenen 
Jacke und einer schwarzen Leggins bekleidet. 

Käthe Marie W. ist orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Wuppertal

