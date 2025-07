Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angebranntes Essen

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund von Rauchentwicklung zu einem Mehrfamilienhaus in der Rosmariengasse aus. In der betroffenen Wohnung hatte eine 90-jährige Frau Essen auf dem Herd stehen lassen und ging ins Badezimmer. Es kam zu einer Verkohlung und Rauchentwicklung. Die Wohnungsinhaberin blieb unverletzt. Ein Substanzschaden am Gebäude entstand nicht. Nach Lüftung der Wohnung durch die Feuerwehr konnte die Frau in ihren Räumlichkeiten verbleiben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell