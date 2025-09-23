PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßlicher Mehrfachtäter festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein mutmaßlicher Mehrfachtäter
von der Polizei am vergangenen Freitag (19.09.2025) festgenommen 
werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte der Haftrichter am 
Amtsgericht Wuppertal zuvor bereits einen Untersuchungshaftbefehl 
gegen den Beschuldigten erlassen.

Dem 39-jährigen Deutschen werden eine Vielzahl von Straftaten 
vorgeworfen. Mutmaßlich um seine Drogensucht zu finanzieren, soll er 
seit März 2025 bereits neun Mal in Erscheinung getreten sein.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, unter anderem Bargeld aus einer
Wohnung in der Eichenstraße entwendet und eine Tasche mit 
persönlichen Gegenständen aus einem in der Kirchstraße geparkten Auto
gestohlen zu haben. Eine darin befindliche Debit-Karte wurde später 
mehrfach eingesetzt um unberechtigterweise Geld aus einem Geldtomaten
abzuheben.

Ferner steht er im Verdacht, aus der Scheune eines Mehrfamilienhauses
in der Pahlkestraße ein hochwertiges Fahrrad und aus einem Hotel am 
Wunderbau einen Fernseher entwendet haben.

Darüber hinaus soll er aus einer Wohnung in der Simonsstraße Bargeld,
einen Computer sowie einen Schmuckgegenstand gestohlen haben.

Unter anderem Videoaufnahmen führten dazu, dass der wegen weiterer 
zurückliegender Delikte vorbestrafte Mann ermittelt werden konnte.

Dem Beschuldigten droht für den Fall seiner Verurteilung eine 
Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren.

