Polizei Wuppertal

POL-W: W Mutmaßlicher Mehrfachtäter festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein mutmaßlicher Mehrfachtäter von der Polizei am vergangenen Freitag (19.09.2025) festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte der Haftrichter am Amtsgericht Wuppertal zuvor bereits einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Dem 39-jährigen Deutschen werden eine Vielzahl von Straftaten vorgeworfen. Mutmaßlich um seine Drogensucht zu finanzieren, soll er seit März 2025 bereits neun Mal in Erscheinung getreten sein. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, unter anderem Bargeld aus einer Wohnung in der Eichenstraße entwendet und eine Tasche mit persönlichen Gegenständen aus einem in der Kirchstraße geparkten Auto gestohlen zu haben. Eine darin befindliche Debit-Karte wurde später mehrfach eingesetzt um unberechtigterweise Geld aus einem Geldtomaten abzuheben. Ferner steht er im Verdacht, aus der Scheune eines Mehrfamilienhauses in der Pahlkestraße ein hochwertiges Fahrrad und aus einem Hotel am Wunderbau einen Fernseher entwendet haben. Darüber hinaus soll er aus einer Wohnung in der Simonsstraße Bargeld, einen Computer sowie einen Schmuckgegenstand gestohlen haben. Unter anderem Videoaufnahmen führten dazu, dass der wegen weiterer zurückliegender Delikte vorbestrafte Mann ermittelt werden konnte. Dem Beschuldigten droht für den Fall seiner Verurteilung eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell