POL-W: W - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Käthe W.

Wuppertal (ots)

~ Seit gestern wurde die 86-jährige Käthe W. in Wuppertal vermisst (siehe Pressemitteilung der Polizei: POL-W: W Vermisstensuche nach der 86-jährigen Käthe Marie W. - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6122935)

Die Vermisste konnte heute nach einem Zeugenhinweis durch Einsatzkräfte der Polizei in hilfloser Lage aufgefunden und einem Krankenhaus zugeführt werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet die Medien, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.~

