Polizei Wuppertal

POL-W: W Glasflasche auf den Kopf - Körperverletzung im Wupperpark Ost

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (25.09.2025, 22:10 Uhr) kam es in Elberfeld zu einer 
gefährlichen Körperverletzung.

Eine zunächst unbekannte Frau schlug einem 65-Jährigen mit einer 
Glasflasche auf den Kopf. Vorausgegangen war nach bisherigen 
Erkenntnissen ein Wortwechsel.

Gegen 22:30 Uhr erschien die mutmaßliche Täterin (34) in der 
Polizeiwache am Hofkamp und gab sich als Beteiligte der 
Auseinandersetzung zu erkennen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

