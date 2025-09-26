Polizei Wuppertal

POL-W: W Glasflasche auf den Kopf - Körperverletzung im Wupperpark Ost

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (25.09.2025, 22:10 Uhr) kam es in Elberfeld zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine zunächst unbekannte Frau schlug einem 65-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf. Vorausgegangen war nach bisherigen Erkenntnissen ein Wortwechsel. Gegen 22:30 Uhr erschien die mutmaßliche Täterin (34) in der Polizeiwache am Hofkamp und gab sich als Beteiligte der Auseinandersetzung zu erkennen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell