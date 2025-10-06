PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch über das Küchenfenster - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft drang zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Hirschgasse im Heidelberger Stadtteil Neuenheim ein. Ersten Ermittlungen zufolge hebelte die Täterschaft das Küchenfenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort wurden mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

