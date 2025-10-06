PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der L 560, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 9 Uhr kam es am Montag zu einem Auffahrunfall auf der L 560. Ein 35-Jähriger, der mit seinem VW auf der L 560 von Hockenheim kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs war, hielt an einer Ampel. Der dahinterfahrende Transporter hielt ebenfalls. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der VW zunächst weiter, blieb dann aber ohne ersichtlichen Grund stehen. Der 30-jährige Fahrer des Transporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Fahrzeug auf das Heck des VW auf. Es entstand ein Schaden von 4.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision noch fahrbereit. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls war der 35-Jährige akut behandlungsbedürftig und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle musste bis kurz vor 11 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

