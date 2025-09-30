Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann schlägt und beraubt seine Freundin

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde gestern Nachmittag, 29.09.2025, zu einem Raubdelikt in Bremerhaven-Wulsdorf gerufen. Gegen 16.35 Uhr meldete sich über den Notruf der Polizei eine völlig aufgelöste Frau. Sie gab an, erhebliche Streitigkeiten mit ihrem Freund gehabt zu haben. Dieser habe sie auch in einem an der Lindenallee gelegenen Parzellengebiet festgehalten. Die alarmierten Einsatzkräfte eilten daraufhin zum Tatort. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Lebenspartner die 20-Jährige mit dem Auto in ihrer Wohnung in Geestemünde abgeholt. Gemeinsam ist das Paar zur Parzelle des 36-Jährigen nach Wulsdorf gefahren, um dort Beziehungsprobleme zu besprechen. Dort angekommen, hat sich sofort ein Streitgespräch entwickelt. Im Zuge dessen der Bremerhavener seine langjährige Freundin immer wieder geschlagen und getreten hat. Der Mann entriss ihr das Mobiltelefon und bedrohte sie sogar mit einer Axt. In einem günstigen Moment konnte die Frau fliehen und mit Hilfe von Passanten die Polizei verständigen. Die augenscheinlich leicht verletzte Geschädigte wurde mit dem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde von den Polizisten auf der Parzelle angetroffen und gab sich mit den Vorwürfen konfrontiert unbeeindruckt. Bei einer Durchsuchung der Parzelle und des Pkw fanden die Beamten in der Laube das Beil. Die Polizisten beschlagnahmten das Tatmittel, sowie weitere Beweismittel. Das Telefon blieb jedoch verschwunden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Freiheitsberaubung.

