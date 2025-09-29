Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sicher unterwegs: Tempokontrollen an der Goethestraße

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 24. September, wurden in Bremerhaven-Lehe erneut Tempomessungen an der Goethestraße durchgeführt. Der Grund: Die Goethestraße ist in weiten Teilen als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen, umgangssprachlich Spielstraße genannt.

Doch viele Verkehrsteilnehmer erinnern sich offenbar nicht daran, dass sie in einer solchen Zone Schrittgeschwindigkeit einhalten müssen. Denn hier dürfen Fußgänger die ganze Straße nutzen und Kinder dürfen überall spielen, sofern sie den Verkehr nicht behindern. Gemeinsam mit dem Verein Rückenwind für Leher Kinder wurden die Autofahrer von Kontaktpolizistin Iris Daniels und Einsatzkräften des Reviers Lehe angesprochen.

Für diejenigen, die zu schnell unterwegs waren, gab es ein aufklärendes Gespräch sowie Hinweise zum richtigen Verhalten in verkehrsberuhigten Bereichen - und natürlich den symbolischen Daumen nach unten. Vielen Autofahrern zeigten die Jungen und Mädchen aber auch den Daumen nach oben, und im Gespräch gab es Lob.

Dutzende Kinder besuchen nahezu täglich die Vereinsräumlichkeiten an der Goethestraße und nutzen den Bereich rund um den Freizeittreff auch zum Spielen. Umso wichtiger ist es, dass sich alle an die Verkehrsregeln halten, damit niemand in Gefahr gerät und die Straße für die Kinder sicher bleibt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell