Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven bietet queersensible Anzeigenaufnahme in der "Alten Bürger" an

Bremerhaven (ots)

Ab sofort bietet die Polizei Bremerhaven einmal monatlich eine queersensible Anzeigenaufnahme in geschützten Räumen in Bremerhaven-Mitte an. Erster Termin ist der kommende Mittwoch, 1. Oktober.

Diskriminierung und queerfeindliche Gewalt bedeuten für Betroffene neben körperlichen Schäden auch eine hohe emotionale Belastung. Möglicherweise zögern Betroffene, solche Straftaten bei der Polizei anzuzeigen. Diesem Umstand möchte die Polizei Bremerhaven positiv entgegentreten und bietet künftig eine sogenannte queersensible Anzeigenaufnahme mit der LGBTIQ*-Ansprechperson der Behörde an.

Die Sprechstunde findet außerhalb eines Polizeigebäudes statt, nämlich in der afz-Quartiersmeisterei "Alte Bürger" in Mitte, Bürgermeister-Smidt-Straße 190. Termin: Stets am ersten Mittwoch des Monats von 13.30 bis 16 Uhr. Hier können sich die Betroffenen auch beraten oder an Hilfestellen vermitteln lassen - eine Strafanzeige hierfür ist keine Voraussetzung. Das Angebot soll auch diejenigen ermutigen, die Zeug:innen von Queerfeindlichkeit wurden und diese zur Anzeige bringen möchten.

In der Regel wird die Ansprechperson für LGBTIQ*-Themen bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Kriminaloberkommissar Oliver Viehweger, vor Ort die Gespräche führen und gegebenenfalls Anzeigen aufnehmen. Er ist auch erreichbar unter der geschützten E-Mail-Adresse LGBTIQ@polizei.bremerhaven.de sowie unter 0159/04051022.

Wichtig: In Notfällen wählen Sie bitte jederzeit den Notruf 110!

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell