Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher stehlen Schmuck und Geld aus Einfamilienhaus in Bremerhaven-Grünhöfe

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bremerhaven-Grünhöfe und bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 19. September, 18 Uhr, und Sonntag, 21. September, 20.30 Uhr in das Haus an der Bunsenstraße eingedrungen. Dazu öffneten sie nach ersten Erkenntnissen gewaltsam eine rückwärtige Tür und gelangten so ins Gebäude. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten neben einer größeren Bargeldsumme auch Schmuck und Edelmetall. Die Gesamtschadenssumme wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Wer im betreffenden Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu melden.

