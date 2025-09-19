PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter brechen Garage auf und nehmen Pedelecs mit - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Entenmoorweg in Bremerhaven-Leherheide eine Garage geöffnet und von dort unter anderem zwei hochwertige E-Bikes und Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Sonnabend, 13. September, 16 Uhr, bis Donnerstag, 18. September, 19.30 Uhr. Die Täter verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam Zutritt zu der Garage. Diese befindet sich auf einem Garagenhof zwischen Espenweg und Zedernweg. Von dort stahlen sie zwei Pedelecs der Marke Kettler sowie einen Akkuschrauber und einen Bohrhammer der Marke Bosch. Wer im betreffenden Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 anzurufen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 12:02

    POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven beteiligt sich an "Roadpol - Safety-Days"

    Bremerhaven (ots) - Im Rahmen der europaweiten Roadpol - Kontrollwoche kontrollierte die Polizei Bremerhaven am gestrigen Dienstag, 16. September, an den Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet 259 Fahrzeuge sowie Fahrzeugführer. Dabei wurden die Bremerhavener Polizisten von den in der Ausbildung befindlichen Kollegen der Hochschule für öffentlichen Verwaltung in ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:22

    POL-Bremerhaven: Farbschmiererei an Anhänger - Polizei sucht Zeugen

    Bremerhaven (ots) - Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Wohnwagen-Anhänger mit roter Farbe beschmiert haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Das Fahrzeug war an der Brinkmannstraße/Triftstraße abgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge lässt sich der Tatzeitraum auf Samstag, 13. September, 21 Uhr, bis Sonntag, 14. September, 15 Uhr, eingrenzen. Die ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 14:42

    POL-Bremerhaven: Autoscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

    Bremerhaven (ots) - Wertsachen im Auto rufen immer wieder Diebe auf den Plan. So auch am vergangenen Wochenende im Bremerhavener Stadtteil Lehe. Ein 27-jähriger Mann hatte zwischen Samstagabend, 13. September, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 14. September, 8.20 Uhr seinen Audi auf dem Hinterhof eines Geschäfts- und Wohnhauses an der Hafenstraße in unmittelbarer Nähe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren