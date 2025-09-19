Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter brechen Garage auf und nehmen Pedelecs mit - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Entenmoorweg in Bremerhaven-Leherheide eine Garage geöffnet und von dort unter anderem zwei hochwertige E-Bikes und Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Sonnabend, 13. September, 16 Uhr, bis Donnerstag, 18. September, 19.30 Uhr. Die Täter verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam Zutritt zu der Garage. Diese befindet sich auf einem Garagenhof zwischen Espenweg und Zedernweg. Von dort stahlen sie zwei Pedelecs der Marke Kettler sowie einen Akkuschrauber und einen Bohrhammer der Marke Bosch. Wer im betreffenden Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 anzurufen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell