Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autoscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Wertsachen im Auto rufen immer wieder Diebe auf den Plan. So auch am vergangenen Wochenende im Bremerhavener Stadtteil Lehe.

Ein 27-jähriger Mann hatte zwischen Samstagabend, 13. September, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 14. September, 8.20 Uhr seinen Audi auf dem Hinterhof eines Geschäfts- und Wohnhauses an der Hafenstraße in unmittelbarer Nähe zwischen der Felsstraße und der Wülbernstraße geparkt. Während seiner Abwesenheit ließ er eine hochwertige Kappsäge im Auto zurück. Unbekannte Diebe nutzten die günstige Gelegenheit, schlugen die Heckscheibe ein und stahlen das Werkzeug samt Ersatzakkus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, diese unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

