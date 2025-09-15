PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei ermittelt nach Körperverletzungen bei Fußballspiel

Bremerhaven (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hat es am Sonnabend, 13. September, gegen 13 Uhr während eines Fußballspiels in Bremerhaven-Surheide gegeben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Diebstahls.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen Ende der regulären Spielzeit zu einer Tätlichkeit auf dem Platz. Der Trainer der Heimmannschaft nahm daraufhin all seine Spieler vom Feld, weshalb der Schiedsrichter das Spiel abbrach. In der Folge kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Kickern und Angehörigen beider Vereine sowie einigen Zuschauern. Dabei wurde offenbar auch mit einer Flasche zugeschlagen.

Die Polizei Bremerhaven rückte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen an, um die Situation zu beruhigen. Als die Beamten eintrafen, hatten die Kontrahenten voneinander abgelassen, die Stimmung war jedoch weiterhin hitzig. Mehrere Personen hatten leichte Verletzungen erlitten, benötigten aber keine medizinische Hilfe. Nach Aufnahme des Sachverhalts erteilte die Polizei Platzverweise gegen diverse Beteiligte. Zwei 20-Jährige sowie ein 28-Jähriger erhielten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Einem 20-Jährigen wurde im Tumult mutmaßlich seine Geldbörse gestohlen, sodass auch wegen Diebstahls ermittelt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

