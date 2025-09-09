PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Eisenstange auf der Fahrbahn, brennendes Netz am Einkaufscenter - Täter gestellt

Neubrandenburg (ots)

Am späten Abend des 08.09.2025 wurde den Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg gegen 23:15 Uhr gemeldet, dass zwei Personen bei einem Einkaufscenter in der Krämerstraße ein dortiges Baugerüst auseinanderbauen und Stangen auf die Straße werfen. Die Beamten konnten vor Ort eine circa drei Meter lange Eisenstange quer über der Krämerstraße feststellen und beseitigten diese Verkehrsgefahr anschließend. Weiterhin entdeckten die Kollegen ein angezündetes Netz, welches das Baugerüst umgibt und konnten dieses löschen. In der nahegelegenen Turmstraße konnten die Beamten zwei Personen feststellen, welche beim Erblicken der Polizei die Flucht ergriffen. Die eingesetzten Beamten konnten beide Männer stoppen. Hierbei handelte es sich um zwei deutsche Männer im Alter von 27 und 29 Jahren, die gegenüber den Beamten die oben geschilderten Taten zugaben. Zusätzlich konnte bei der Sachverhaltsklärung noch ein Fahrrad aufgefunden werden, was vermutlich zuvor durch die beiden Männer entwendet wurde. Gegen die beiden Beschuldigten wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Johanna Liebich
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren