Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wer vermisst dieses Fahrrad?

Neubrandenburg (ots)

Nun fast ein Jahr her und dieses herrenlose Fahrrad befindet sich immer noch bei der Polizei in Neubrandenburg ohne, dass der Polizei ein Eigentümer bekannt ist.

In der Nacht vom 17.09.2024 zum 18.09.2024 erhielt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg einen Hinweis durch einen aufmerksamen Bürger, der ein Fahrrad in der Demminer Straße auf Höhe der Pferdemarktkreuzung gefunden hätte, welches vermutlich aus einer Diebstahlshandlung stammt. Um den Sattel des Fahrrades befand sich ein aufgeschnittenes Fahrradschloss. Daher besteht der Verdacht, dass das Rad zuvor durch unbekannte Täter entwendet wurde. Bis zum jetzigen Zeitpunkt blieben die Ermittlungen nach einem Eigentümer erfolglos.

Aus diesem Grund bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer dieses Fahrrad erkennt oder Hinweise zum möglichen Eigentümer des Rads hat, meldet sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Johanna Liebich
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

