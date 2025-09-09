PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer bei Unfall in Kreisverkehr schwer verletzt

Neubrandenburg (ots)

Heute Morgen gegen 07.45 Uhr ist ein Motorradfahrer in einem Kreisverkehr im Bereich der Jahnstraße in Neubrandenburg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Nach aktueller polizeilicher Kenntnis war der 49-jährige Motorradfahrer gerade im Kreisverkehr und wollte in die Jahnstraße ausfahren. Auf Höhe der Robert-Blum-Straße soll eine 39-jährige Autofahrerin soweit mit ihrem PKW in den Kreisverkehr reingefahren sein, dass der bereits im Kreisverkehr fahrende Motorradfahrer bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte er.

Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Der Motorradfahrer wurde zur Behandlung ins Klinikum gefahren.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

