Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht 30-jährigen Vermissten

Stralsund (ots)

Seit dem 08.09.2025, 16:15 Uhr, wird ein 30-jähriger Mann aus Garz vermisst. Zuletzt gesehen wurde der Gesuchte in Stralsund am Montag gegen 10:30 Uhr. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Stralsund unter 03831-28900, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Informationen zur Person und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://tinyurl.com/23azeqkc

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:
Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache
oder jedes andere Polizeirevier wenden!

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

