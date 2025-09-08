PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

PR Wolgast (ots)

Am Montagnachmittag, dem 08.09.2025 gegen 17:45 Uhr wird dem Polizeihauptrevier Greifswald ein Einbruch in ein Firmenobjekt Kemnitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet.

Umgehend begaben sich Streifenwagen des Polizeihauptreviers Greifswald und des Polizeireviers Wolgast zum vermeintlichen Tatort. Vor Ort konnte ein 33-jähriger deutscher Tatverdächtiger gestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörte der Täter eine Fensterscheibe und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des Unternehmens. Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und konnten Diebesgut bei ihm sicherstellen.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei Wolgast übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

  • 08.09.2025 – 15:30

    POL-NB: Kollision mit Baum - Fahrerin schwerverletzt

    Penkun (ots) - Am heutigen Montag, 08.09.2025, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 238 zwischen Grünz und Sommersdorf. Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurde die 20-jährige Polin eingeklemmt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:55

    POL-NB: Mann droht in Gartenanlage mit Beil

    Sietow (ots) - Gestern Mittag hatten Röbeler Polizisten einen Einsatz in einer Gartenanlage in Sietow wegen einer Bedrohung. Gegen 12.40 Uhr meldete sich die betroffene 40-Jährige beim Notruf und schilderte, dass ein Gartennachbar auf sie und einen weiteren, 48-jährigen Anwesenden mit einem Beil zukam und beiden mit dem Tod drohte. Nach mehrmaliger Aufforderung verließ er den Gartenbereich der Frau wieder. Die Beamten ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:39

    POL-NB: Doppelter Einbruch in einen Rasthof

    Lindholz (V-R) (ots) - Am vergangenen Samstag (06.09.2025) wurde die Polizei in Grimmen über einen Einbruch in einen Rasthof in der Gemeinde Lindholz informiert. So haben sich derzeit unbekannte Tatverdächtige in der Zeit zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft und dort nach ersten Erkenntnissen Lebensmittel und Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich ...

    mehr
